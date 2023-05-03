Москва, 3 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю, отменять парад Победы на Красной площади не планируется.

Владимир Югасов ИА REGNUM Красная площадь накануне празднования Дня Победы. 9 мая 2022 года. Москва

«Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет», — сказал Песков журналистам 3 мая, указав, что президент будет участвовать в торжественном событии.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытку осуществить атаку на Кремль. В районе кремлёвской резиденции президента РФ Владимира Путина были уничтожены два беспилотника. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Кремле подчеркнули, что рассматривают произошедшее как попытку покушения на главу Российского государства, и Москва оставляет за собой право ответить, когда сочтёт нужным.