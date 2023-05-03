Москва, 3 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки беспилотников по Кремлю, сообщили 3 мая в кремлёвской пресс-службе.

Владимир Югасов ИА REGNUM Кремль

По данным пресс-службы, здание Кремля пытались атаковать два беспилотника. БПЛА выведены из строя своевременными действиями российских военных и спецслужб.

Попытка удара по Кремлю украинская сторона предприняла в ночь на 3 мая. В результате этой атаки никто не пострадал. Эти действия в российском руководстве назвали попыткой покушения на Путина.