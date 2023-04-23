В Одессе 82-летнего преподавателя музыки уволили за Чайковского и русский язык

Одесса, Украина, , 12:51 — REGNUM Одесский театрально-художественный колледж уволил 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств, который включал студентам музыку Петра Чайковского и вёл занятия на русском языке. Об этом в социальных сетях сообщила родственница педагога Ксения Проконова.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

По её словам, сначала один из студентов отказался слушать на занятиях произведения Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов. Затем он пожаловался на пожилого преподавателя за то, что тот говорил со студентами по-русски во время онлайн-урока в Zoom.

Руководство колледжа решило «надавить» на преподавателя, а не разбираться в ситуации. Педагог ищет новую работу. В своём возрасте он освоил Zoom и YouTube, отметила автор сообщения, а значит, этот человек «сможет всё».

Чайковский находится «не только вне языка, но и вне времени», написала главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова в Telegram-канале, комментируя инцидент в одесском колледже.

«Но на Украине сейчас так — языковая полиция, и ну его от греха подальше все эти моральные обязательства, сантименты, профессиональный опыт», — добавила Ахмедова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о запрете присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Этот запрет получил название деколонизационного закона. Украинские власти проводят переименование городов и улиц, а также иную «декоммунизацию» с 2015 года. В 2022-м объектами этой «борьбы» стали связанные с Россией названия и памятники.