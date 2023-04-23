Одесса, Украина, 23 апреля 2023, 12:51 — REGNUM Одесский театрально-художественный колледж уволил 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств, который включал студентам музыку Петра Чайковского и вёл занятия на русском языке. Об этом в социальных сетях сообщила родственница педагога Ксения Проконова.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906
Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

По её словам, сначала один из студентов отказался слушать на занятиях произведения Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов. Затем он пожаловался на пожилого преподавателя за то, что тот говорил со студентами по-русски во время онлайн-урока в Zoom.

Руководство колледжа решило «надавить» на преподавателя, а не разбираться в ситуации. Педагог ищет новую работу. В своём возрасте он освоил Zoom и YouTube, отметила автор сообщения, а значит, этот человек «сможет всё».

Чайковский находится «не только вне языка, но и вне времени», написала главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова в Telegram-канале, комментируя инцидент в одесском колледже.

«Но на Украине сейчас так — языковая полиция, и ну его от греха подальше все эти моральные обязательства, сантименты, профессиональный опыт», — добавила Ахмедова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о запрете присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Этот запрет получил название деколонизационного закона. Украинские власти проводят переименование городов и улиц, а также иную «декоммунизацию» с 2015 года. В 2022-м объектами этой «борьбы» стали связанные с Россией названия и памятники.