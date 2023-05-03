Одесса, Украина, 3 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Тысячи представителей Вооруженных силы Украины (ВСУ) переброшены в Одесскую область в рамках подготовки провокации против Приднестровья, сообщает 3 мая RT со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Известно, что для дислокации личного состава и техники ВСУ в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная переоснастили ангары, ранее использовавшиеся для хранения сельхозпродукции. Только в апреле 2023 года туда направлены до 4 тыс. украинских военнослужащих. В мае наращивание сил продолжилось. Есть сведения, что до 15 мая одна группировка военнослужащих планирует выдвинуться в направлении Тирасполя. Ей предстоит организовать вооружённую провокацию с целью отвлечения российских Вооружённых сил. Второй группировке предстоит захватить склады с боеприпасами, ещё с советских времен хранящимися в селе Колбасна (ПМР).

Приднестровье — единственная локация на всём постсоветском пространстве, где русские и украинские националисты выступили сообща. Произошло это в 1992 году, когда официальный Кишинёв при поддержке румынских спецслужб попытался силовым путем решить вопрос о статусе региона.

«Общая обстановка в Приднестровье деградировала в результате той политики, которую решило проводить правительство Молдовы во главе с президентом М. Г. Санду. Эта политика откровенно антироссийская, антирусская, антиприднестровская», — отмечал в марте 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров информационному агентству ТАСС. По его словам, свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате «5+2» однозначно заняло сторону Кишинёва, всячески поддерживает его воинственные устремления.

«Потеря» региона вкупе с захватом крупнейших в Европе складов вооружения в селе Колбасна может стать звонкой пощечиной Москве. Это прекрасно осознают и Киев, и сам Тирасполь. По периметру Приднестровья — напряженная ситуация, признал президент провозглашенной республики Вадим Красносельский. Российское Минобороны конкретизировало: ВСУ сосредотачивают силы и технику у приднестровской границы. Одновременно появляются сообщения о движении натовских колонн по румынской территории, — отмечает военкор ИА REGNUM Сергей Агдамов. Он также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в интервью германскому изданию Die Welt 20 февраля заявил: Киев готов помочь Молдавии в разрешении ситуации с неподконтрольным левым берегом Днестра. По сути, это заявление стало продолжением известного заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о намерении Кишинева неким образом провести «демилитаризацию», «интеграцию» Приднестровья и вывод из региона российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Киев не заинтересован во вторжении в Приднестровье. Если ВСУ решатся взять Приднестровье под контроль, то они это сделают даже не за два–три дня, а за два–три часа, отметил в своей статье на ИА REGNUM 2 марта политтехнолог Владимир Васильев.