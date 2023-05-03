Режиссёра документальных фильмов НТВ обокрали при попытке инвестировать на криптобирже

Москва, , 11:34 — REGNUM Сценариста и режиссёра Сергея Костина обманули, когда он пытался заработать на криптовалюте. Мошенники убедили его перевести деньги в качестве страхового депозита, но обещанную прибыль он так и не получил. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

24 апреля в полицию обратился 73-летний сценарист и режиссёр Сергей Костин. Мужчина рассказал, что недавно подписался на Telegram-канал о криптовалюте и решил попробовать заработать таким образом. Он сам обратился к администратору канала и объяснил, что готов инвестировать 30 000 рублей. Мужчина согласился помочь режиссёру со сделками и попросил перевести деньги ему на карту. Уже через несколько часов администратор канала обещал вернуть Сергею не только вложенные деньги, но и прибыль с них. Но нужно было оплатить банковские издержки в виде страхового депозита в размере 58 000 рублей. Режиссёр перевёл администратору и эту сумму. Через некоторое время мужчина написал Сергею, что сделка прошла успешно и выплата составила более 700 000 рублей. Но чтобы их получить, нужно оплатить ещё и комиссию банка в размере 105 500 рублей. В этот момент сценарист понял, что имеет дело с мошенниками и отказался переводить очередную сумму.

«В полицию обратился 73-летний мужчина, который сообщил, что под предлогом инвестирования в криптовалюту неизвестный убедил его совершить несколько переводов на общую сумму 88 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по его заявлению проводится проверка.

Сергей Костин — автор, сценарист, режиссёр и продюсер более 50 документальных фильмов, в том числе и совместного производства с французскими телеканалами, показанных во многих странах мира. Он отвечал за документальное кино на телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВС. Среди его работ фильм «Новейшая история. Семнадцать мгновений весны 25 лет спустя», в съёмках которого принимали участие Леонид Парфёнов, Татьяна Лиознова, Вячеслав Тихонов. Он был автором, ведущим и продюсером телепередачи «Хвост кометы» на телеканале ТВС. Среди героев его передачи были Чингиз Айтматов и Майя Плисецкая. В 90-х он был главным редактором советско-французского информационного агентства «Точка Интернешнл», представителем французского издательства «Робер Лаффон» в странах СНГ, организовал публикацию на Западе десятка книг русских авторов, в том числе Андрея Платонова, Виталия Шенталинского, бывших разведчиков Юрия Модина и Владимира Чикова. Костин так же был главным редактором российско-бельгийского совместного предприятия «Точка». А в 1995–1997 годах выполнял функции московского корреспондента французской радиостанции «Радио Классик». Он написал четыре документальные книги на французском языке, они были изданы во Франции, США, Испании, России, Польше, Чехии, Бразилии и Болгарии. На основе одной из них в 2009 году французским режиссером Кристианом Карьоном был снят художественный фильм «L’Affaire Farewell» с Эмиром Кустурицей, Гийомом Кане, Уиллемом Дефо и Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.

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