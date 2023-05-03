Анкара, 3 мая, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В Стамбуле 5 мая состоится встреча представителей России, Турции и Украины по зерновой сделке, заявил 3 мая турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщил телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«5 мая, в пятницу заместители министров обороны Турции, России и Украины планируют встретиться в Стамбуле», — сказал Акар.

По его словам, Россия готова продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы. Министр добавил, что желание Анкары заключается в том, чтобы без помех продлить договорённость.

Действие зерновой сделки, согласованной 22 июля 2022 года в Стамбуле, истекает через две недели — 18 мая. Сделка позволила вывозить зерно с Украины морским путём. Без этой договорённости проход сухогрузов с зерном был бы невозможен из-за боевых действий в зоне спецоперации.

Россия как основной участник соглашения неоднократно заявляла, что условия, на которых она согласилась на сделку, до сих пор не выполнены.

2 мая Reuters, ссылаясь на «неназванный украинский источник», сообщило, что 3 мая состоятся переговоры по зерновой сделке.