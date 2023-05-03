Зеленоградский административный округ, Москва, 3 мая, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами столкновения мотоцикла с легковым автомобилем Volkswagen Tiguan в московском Зеленограде, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Фирсановском шоссе, недалеко от автозаправочной станции «Газпромнефть». В ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла — мужчина и женщина.

Среди лиц, находившихся в автомобиле, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на трассе в Воротынском районе Нижегородской области столкнулись три фуры, легковая машина и «Газель». В результате происшествия погибли четыре человека. Еще двоих госпитализировали.