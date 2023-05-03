Темрюкский район, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Глава региона уточнил, что возгорание резервуара с нефтью произошло в посёлке Волна Темрюкского района. Пожар получил высший ранг сложности. Объём цистерны составляет 20 тысяч кубометров, возгорание началось на крышке резервуара.

Как следует из данных карт, рядом с посёлком расположен порт Тамань, а также хранилище «Таманьнефтегаза».

Как указал Кондратьев, жертв и пострадавших в результате пожара нет, угроза для жителей посёлка отсутствует. На месте ЧП работают пожарные расчёты, предпринимается всё возможное для локализации пожара. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тема пожаров будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.