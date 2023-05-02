Париж, 3 мая, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что «не взял ни цента» у Москвы, отвернув обвинения в свой адрес в связях с Россией. Об этом политик сказал на заседании парламентской комиссии, расследующей соответствующее дело. Слушания транслировались на сайте Национального собрания страны (нижняя палата парламента).

European People's Party Франсуа Фийон

Расследование против экс-главы правительства инициировала французская партия «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен. Фийон в ходе слушаний сказал, что «никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России».

Он сообщил, что посетил лишь по одному собранию совета директоров ряда российских компаний перед тем, как покинул их состав. При этом экс-глава правительства подчеркнул, что ему известны факты вмешательства в дела Франции со стороны таких стран, как США, Китай, Турция, Марокко и Алжир.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Франсуа Фийон заявил, что Запад искусственно создал из России отрицательный образ врага. Он также выразил уверенность в том, что РФ не является противником Европы. Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год.