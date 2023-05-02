Постпред РФ Небензя: председательство России в Совбезе ООН прошло успешно и без эксцессов

Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал успешным председательство России в Совете Безопасности ООН. По его словам, в работе удалось избежать эксцессов.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов», — сказал дипломат в эфире Первого канала.

Россия председательствовала в СБ ООН в апреле. За месяц на площадке состоялось несколько встреч и дебатов, организованных российской стороной. 24 и 25 апреля заседания Совбеза Организации Объединённых Наций возглавлял руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля российское Министерство иностранных дел сделало заявление, в котором говорилось, что России смогла обеспечить эффективную работу Совбеза ООН, несмотря на обстановку, накалившуюся из-за поведения делегаций западных стран.