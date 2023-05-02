Вашингтон, 2 мая, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Украинские войска начнут контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Мы знаем, что Украина обдумывает проведение контрнаступления в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет в связи с этим», — сказал глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генерал армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся через несколько недель на южной части линии соприкосновения. По его словам, украинская армия попытается преодолеть российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и изолировать Крым.

2 мая посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что контрнаступление ВСУ не может начаться из-за плохой погоды, которая мешает движению тяжёлых танков.