Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье

Москва, , 19:08 — REGNUM Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщили 2 мая РИА Новости.

Вячеслав Зайцев. «Slava Zaitsev» Moscow Fashion House

«Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, знакомого с ситуацией, сын модельера был в морге, а после направился в храм вблизи деревни Каблуково.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Днём в тот же день Зайцева госпитализировали. Причиной стало кровоизлияние в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти жизнь модельеру врачам не удалось.

Сегодня 2 мая стало известно о смерти ещё одного российского модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет. Сообщалось, что у модельера несколько лет назад выявили рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг. За последние годы художник перенёс несколько серьёзных операций. Прощание с Юдашкиным назначили на 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.