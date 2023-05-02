Советский и российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет от рака почки

Москва, , 17:36 — REGNUM Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Эту информацию 2 мая подтвердили в Telegram-канале Дома моды Valentin Yudashkin.

Валентин Юдашкин. © РИА Новости. Алексей Даничев

По данным Telegram-канала «112», у модельера несколько лет назад выявили рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг. За последние годы художник перенёс несколько серьёзных операций.

Юдашкин с 1999 года является заслуженным деятелем искусств, в 2005 году получил звание Народный художник России. В 2016 году он стал академиком Российской академии художеств.

В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin первым из российских брендов приняли во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Дом моды проводил показы также в Милане и Нью-Йорке.

Работы Юдашкина хранятся в Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды и в Музее костюма в Лувре. В 2008 году Юдашкин разработал военную форму для Минобороны.

Валентина Юдашкина наградили орденом Почёта (2008 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2018 год).

«Я скорблю о потере великого художника, кутюрье Валентина Юдашкина. И самое главное, прекрасного человека. Очень скромного, несмотря на то, что он был маленький гений, я его называл», — сказал в связи с его кончиной российский артист Владимир Винокур.

Он также назвал покойного «великим художником».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя смерть модельера, отметил его большой вклад в развитие российского искусства и в распространение его высоких норм. Официальный представитель Кремля заявил, что роль Юдашкина трудно переоценить.

Народный артист, певец Филипп Киркоров по поводу кончины Юдашкина написал в соцсетях: «Такие звезды и легенды не уходят. Такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг».

Историк моды, искусствовед Александр Васильев отметил, что только 30 апреля скончался другой художник-модельер Вячеслав Зайцев. После смерти двух мэтров российская мода обеднела.

«Оба были очень знаменитыми, долго работали в моде и прославляли Россию настолько, насколько это было для них возможно», — сказал Васильев.

Прощание с Юдашкиным назначили на 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.