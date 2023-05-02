Москва, 2 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому из-за захвата здания школы при российском посольстве в Варшаве, сообщили 2 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«2 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Я. Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведённым 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше», — сообщили в МИД.

Российская сторона назвала захват здания школы грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и указала на цинизм осуществивших эту акцию властей Польши, которые совершили шаг агрессии «против обучающихся в школе детей». Детей власти Польши «нагло выставили на улицу».

Щлядевскому в МИД заявили, что антироссийский выпад Варшавы в Москве считают очередной попыткой «досадить России и разрушить до основания наши отношения».

Польские власти показали, что для них не существует никаких норм морали и права, подчеркнули дипломаты. Российское ведомство в этой связи напомнило о том, как в Польше расправляются с советскими памятниками, и об услугах, которые Варшава оказывает НАТО, предлагая свои территории «в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима» и отправляя польских наёмников на Украину.

Назвав эту позицию откровенно враждебной России, МИД предупредил, что со стороны Москвы скоро последует ответ. В России надеются, что ответные меры заставят руководство Польши задуматься о «долгосрочных последствиях своей политики», хотя и не приходится рассчитывать на «проявление разума» с его стороны.

Ранее сегодня посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата здания школы. Польские силовики 29 апреля захватили здание школы при посольстве России в Варшаве. Замки сломали, когда в здании находились учащиеся.