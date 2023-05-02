Чита, 2 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В аэропорту Читы задержали вылет самолёта, следовавшего в Москву, из-за пенсионерки, попытавшейся открыть аварийный выход, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

«Осуществлялась посадка на борт воздушного судна Airbus 320 авиакомпании S7 Airlines. Одним из пассажиров произведены действия по открытию аварийного выхода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийный выход активировала жительница Читы 1960 года рождения. Проводится проверка.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров рейса обеспечили напитками и горячим питанием.

Аэропорт Читы позже сообщил, что рейс перенесли «в связи со срабатыванием надувного трапа».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный пытался ослепить зелёным лазером пилотов, которые вели на посадку в Пулково прибывший из Сочи самолёт. Инцидент произошёл 29 апреля около 18:50. Предположительно, неизвестный с лазером находился в жилых домах, расположенных возле аэропорта. Отметим, что действия злоумышленника не помешали экипажу совершить посадку.