Москва, , 13:30 — REGNUM Около 1000 человек, в том числе активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты», во вторник, 2 мая, вышли на акцию у украинского посольства в Москве, посвящённую девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, активисты установили у здания посольства Украины портреты погибших в Доме профсоюзов, таблички «Одесса, помним», а также выложили из горящих свечей надпись «Помним».

«За девять лет это убийство мирных людей не было расследовано и виновные не были наказаны. Именно поэтому мы приходим сюда и ещё во многие города, <…> чтобы заявить всему миру и тем преступникам о том, что виновные в этом преступлении должны быть наказаны», — приводит РИА Новости слова председателя «Молодой гвардии Единой России» Антона Демидова.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что российские военнослужащие исполняют свои обязанности в зоне специальной военной операции в том числе и ради того, чтобы подобные события больше никогда не повторились.