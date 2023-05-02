Пасечник заявил, что Россия воюет за то, чтобы не повторялись трагедии, подобные одесской

Луганск, , 11:55 — REGNUM Российские военные воюют в зоне спецоперации в том числе и за то, чтобы события, подобные трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, больше никогда не повторились. Об этом 2 мая заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Люди выбираются на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. 2014 год © Александр Полищук/РИА Новости

Как отметил Пасечник, сегодня исполняется девять лет с момента, когда украинские радикальные националисты совершили нападение на участников мирной акции протеста, блокировали их в Доме профсоюзов, который затем подожгли, в результате чего погибли не менее 48 мирных жителей.

Врио главы сравнил действия радикалов с преступлениями бандеровцов в белорусской Хатыни во время Великой Отечественной войны и подчеркнул, что украинские власти ликовали, глядя на эти жуткие кадры, а Донбасс — скорбел.

«Спустя девять лет преступники не наказаны, их даже не пытались найти… За каждого погибшего от рук фашистов и торжество справедливости, за то, чтобы подобных преступлений больше не повторилось, сейчас сражаются наши бойцы», — написал Пасечник.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в феврале 2022 года подчеркнул, что имена всех преступников известны, и российские власти сделают всё, чтобы найти их и предать суду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада. Он добавил, что Донбасс всегда будет помнить погибших от рук украинских радикальных националистов в одесском Доме профсоюзов.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что имена убивавших мирных граждан в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года известны, и возмездие за гибель мирных жителей во время той трагедии обязательно настанет. А глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал освободить Одессу от нацистской оккупации, так как только в этом случае можно будет установить виновников и подлинное количество жертв в одесском Доме профсоюзов.

В Одессе 2 мая 2014 года активисты «антимайдана» в знак протеста против событий в Киеве разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Затем на него напали украинские радикалы, которые разрушили лагерь и подожгли Дом профсоюзов, где укрылись представители движения. В результате трагедии погибли не менее 48 человек и свыше 250 — пострадали.