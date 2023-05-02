Лондон, 2 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко признал, что тема украинского конфликта потеряла интерес со стороны мировых средств массовой информации. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

ANDY RAIN/ЕРА/ТАСС Вадим Пристайко

«Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка всё ещё есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реально», — сказал украинский посол.

Многие страны Европейского союза, оказывающие как гуманитарную, так и военную помощь Украине, призвали Киев сесть за стол переговоров. По словам бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, запасы ресурсов европейских государств близки к истощению.

Ранее Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek заявил, что Россия уже достигла своих «ключевых целей», поставленных в рамках специальной военной операции. По его мнению, российская сторона начала СВО с целью получения электростанции, способной снабдить Крымский полуостров.