Экс-советник Кучмы Соскин: ЕС призывает Зеленского к переговорам с Россией

Киев, , 18:35 — REGNUM В Европе уже устали от событий на Украине и призывают её президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил 26 марта бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Страны Европы уже очень устали, и многие из них считают, что Украина должна искать какой-то переговорный путь с Россией», — сказал он.

Причиной таких настроений в Европе Соскин назвал серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются страны ЕС из-за украинского конфликта. Из-за них в Евросоюзе могут пересмотреть намерения продолжать подходы к поддержке Киева. В ближайшее время Соскин предположил ухудшение ситуации для Украины.

«Ситуация для Украины тяжелая. И она может в ближайшие месяцы еще хуже стать», — добавил Соскин.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в неоправданных потерях из-за личной выгоды для себя и ряда чиновников. Он сообщал что число погибших и раненых жителей Украины составляет около 160 тыс. и задал вопрос Зеленскому, кто за это будет отвечать.