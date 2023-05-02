Выборг, Ленинградская область, 2 мая, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Три пакета с расчленённым телом мужчины обнаружил около забора стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации подросток. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В Ленобласти нашли три пакета с расчленённым телом», — говорится в сообщении, и добавляется, что пока известно только, что погибший был мужчиной.

Уточняется, что пакеты с человеческими останками нашёл 1 мая на территории гаражей у забора стадиона филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации в Выборге 17-летний подросток. Кроме того, в пакетах была изрезанная одежда.

«Давность смерти и личность погибшего устанавливаются. Останки отправлены на экспертизу», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля тело пожилого мужчины без головы обнаружили возле озера Софино в посёлке Ефимовский Ленинградской области. Погибший оказался местным жителем, пенсионером 1948 года рождения, который пропал без вести в июне 2022 года.