Москва, , 18:17 — REGNUM Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет. Об этом 17 апреля сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Российская гандболистка Виктория Дивак (в центре) © Алексей Куденко/РИА Новости

«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — говорится в сообщении.

Причины смерти разыгрывающей спортивного клуба «Астраханочка» не раскрываются.

Виктория Дивак начала карьеру в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России. В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году. В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Федерации фристайла России сообщили о смерти российского спортсмена, чемпиона мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова. Ему было 30 лет. Федерация также выразила глубокие соболезнования семье, близким и коллегам спортсмена. Тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский рассказал журналистам, что фристайлист Павел Кротов скончался во сне. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.