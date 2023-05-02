Москва, 2 мая, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Экономика России будет расти быстрее, чем некоторые европейские экономики, — это факт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал выводы издания Forbes о том, что в то время как ЕС страдает от последствий украинского кризиса, Россия оказалась «на удивление» устойчива к санкциям (в том числе из-за того, что Китай и Индия их игнорируют). Более того, в 2023 году экономический рост РФ окажется выше, чем в Великобритании и ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Дело в том, что российская экономика пусть и не самая крупная экономика в мире, но всё же весьма крупная. Она имеет очень ёмкий внутренний рынок и, несмотря на те негативные процессы, которые происходили на протяжении последних 30 лет, сохранила некоторые остатки технологического потенциала в очень многих отраслях, — сказал Колганов. — И опираясь на эти остатки, она в состоянии начать снова развивать эти отрасли. Это создаёт для России определённый потенциал роста. Конечно, это сопряжено с необходимостью преодолевать технологическое отставание. Но если эта необходимость грамотно используется, она как раз и создаёт этот потенциал».

При этом Колганов призвал не забывать, что дело не только в том, что многие развивающиеся страны не присоединились в полной мере к западным санкциям, но ещё и в том, что облик мировой экономики за последние десятилетия довольно сильно изменился. Речь идёт о том, что в тех странах, которые по привычке считают развивающимися, достигнут довольно значительный прогресс в экономическом и технологическом развитии.

«И поэтому та зависимость от импорта высокотехнологичной продукции из развитых стран, которая сформировалась в 1990-е годы, может быть существенно смягчена за счёт импорта из развивающихся стран, — сказал Колганов. — То есть 30 лет назад, даже если бы третий мир не присоединился к западным санкциям, нам было бы гораздо тяжелее выдержать попытки торгово-экономической блокады, которые предпринимает Запад в настоящее время. А сейчас мы можем из развивающихся стран получать не только «серый» импорт (то есть приобретать товары западного производства при посредничестве стран третьего мира), но и закупать то, что они сами производят. Типичный пример — наши отношения с Ираном. Мы от них получаем высокотехнологичную продукцию, которую они производят, сами находясь под санкциями».

Также он согласился с тем, что экономика России будет расти быстрее, чем у ряда западных государств.

«То, что мы будем расти быстрее, чем некоторые европейские экономики, — это факт. Не столько потому, что у нас всё хорошо, сколько потому, что у них плохо, — убеждён Колганов. — Нам, конечно, приходится преодолевать серьёзные трудности, связанные с попытками изолировать нас. Но Запад сталкивается со своими внутренними проблемами, усугублёнными нерасчетливой политикой санкций. И если мы будем выстраивать достаточно разумную экономическую политику, то сможем поддерживать довольно приличные темпы экономического роста в перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд констатировал, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, объявленным Западом, чем тот рассчитывал. Так, в III и IV кварталах 2022 года экономика РФ начала восстанавливаться, и по итогам года спад составил 2,1%. Кроме того, в МВФ не исключает, что в 2023 году темпы роста российского ВВП будут на уровне 0,7%. Это, однако, не значит, будто РФ сможет полностью нивелировать негативные последствия санкций. МВФ предсказывает, что Россия столкнётся с резким снижением налоговых поступлений в бюджет на фоне падения биржевых цен на ключевую экспортную продукцию — нефть и газ. Кроме того, из-за ограниченного доступа к передовым технологиям к 2027 году в РФ снизятся показатели производства.