Луганск, 2 мая, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Об удвоении потерь ВСУ в личном составе, вооружении и технике на отдельных направлениях зоны СВО сообщил 2 мая военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Резкое увеличение потерь отмечается на донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Так, в автомобильной технике потери ВСУ выросли в два раза — с 53 до 102 единиц.

«В личном составе практически на 1000 украинских боевиков и наёмников (3100/4000), гаубиц Д-20 (с семи до 11), самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» (с четырёх до семи), радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 (с двух до четырёх)», — написал Марочко.

1 мая экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли порядка 90% поставленного им с Запада оружия и военной техники. Он скептически высказался о подготовке контрнаступления ВСУ.