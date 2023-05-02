Вашингтон, 2 мая, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Уже к 1 июня 2023 года министерство финансов США может исчерпать возможности по обслуживанию американского государственного долга в случае, если Конгресс не увеличит лимиты заимствований. Об этом говорится в письме главы минфина страны Джанет Йеллен к законодателям.

Rod Lamkey/Global Look Press Джанет Йеллен

Как напомнила Йеллен, она ещё в своём письме к руководству Конгресса от 13 января указывала на малую вероятность того, что к началу июня наличные средства и чрезвычайные меры окажутся исчерпаны.

«После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — говорится в послании.

Глава американского минфина уточнила, что такая оценка базируется на последних данных, так как федеральные поступления и расходы изменчивы, в результате чего фактическая дата исчерпания казначейством чрезвычайных мер может настать на несколько недель позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением расходов бюджета. При этом, по прогнозу МВФ, объём госдолга Соединённых Штатов будет увеличиваться с каждым годом, до 136,2% к ВВП в 2028 году.