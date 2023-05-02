Блинкен опроверг обвинения в причастности к истории с письмами в поддержку сына Байдена

Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Обвинения в попытках «замять» скандал, связанный с утерянным ноутбуком сына президента США Хантера Байдена опроверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политик сделал 1 мая в интервью Fox News.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Блинкен, он не имел никакого отношения к инициативе с письмами экс-чиновников разведки США в поддержку Хантера Байдена.

«Что касается того письма, это не моя идея, я не просил об этом, не добивался. Думаю, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это», — пояснил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что не причастен к истории с утерянным ноутбуком Хантера Байдена и его компрометирующим содержимым. Как указал Блинкен, он специализируется на работе с дипломатическими проблемами, которые приходится решать постоянно и в большом количестве.

«Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее», — добавил госсекретарь.

Юридический комитет Палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб президента США Джозефа Байдена пытался «замять» историю с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержалась компрометирующая его информация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать информацию о причастности госсекретаря Блинкена к попыткам скрыть историю с ноутбуком Хантера Байдена.