Хельсинки, 2 мая, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Власти Финляндии собираются подписать соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории, 1 мая сообщила газета Helsingin Sanomat.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Этот документ в числе прочего даст возможность Соединённым Штатам использовать территорию этой страны для обучения военнослужащих и хранения материалов. По информации журналистов, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что соглашение должно повысить безопасность республики до максимально возможного уровня.

Кроме того, он назвал США важным фактором в указанном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В середине апреля на границе этой республики с Россией финские военные начали строительство первого участка забора.

16 апреля издание Ilta-Sanomat сообщило о том, что после вхождения Финляндии в Североатлантический альянс у ряда политиков возник вопрос об актуальности соглашения с РФ о статусе Аландских островов, которые признаны демилитаризованной территорией с 1856 года.