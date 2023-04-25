В Якутии подростки избили и изрезали мужчину мачете за помощь сыну

Якутск, , 18:19 — REGNUM В Якутии двое подростков напали и изрезали мачете мужчину, который хотел защитить от них своего сына, сообщил Telegram-канал «Подъём».

Драка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным канала, двое хулиганов на улице избили школьника и залили перцовым газом. Как уточнил Telegram-канал 112, причиной нападения подростков на мальчика, который учится в одной из школ города Мирный, стал подростковый буллинг.

Случившееся отец ребёнка увидел в окно и решил выйти разобраться. Однако подростки набросились уже на самого мужчину. Они избили его ногами и нанесли множественные ножевые ранения.

Одного из нападавших удалось задержать. Им оказался 17-летний студент медколледжа. Пострадавший мужчина тем временем находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в башкирской деревне 24 апреля 52-летняя женщина напала с ножом на собственную 12-летнюю дочь. В этот момент девочка спала, она проснулась от боли и увидела над собой мать с кухонным ножом в руке. Отец подростка подоспел на помощь и обездвижил мать девочки, однако она успела поранить горло своей дочери.