Борзя, Забайкальский край, 1 мая, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае пожарные продолжают работу по ликвидации огня в городе Борзе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 1 мая, пожар локализован, продолжается ликвидация локальных очагов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве заявили, что возгорание жилых домов в Борзе, перешедшее с территории городской свалки, могло уничтожить более 100 жилых домов. Однако огнеборцам удалось не допустить распространение огня на большую территорию. Всего в тушении задействовали 73 пожарных и 14 единиц техники.

«После ликвидации открытого горения установлено, из девяти сгоревших домов пять оказались нежилыми. Угроза распространения пожара на соседние дома снята», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2023 года в городе Борзе в Забайкалье ландшафтный пожар перешёл на жилые дома. По данным МЧС, огонь повредил не менее девяти домов и помещение магазина. По данным ресурсоснабжающей компании «ЗабТЭК», пожар также охватил модульную котельную. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи.

К месту ЧП из Краснокаменска дополнительно направили аэромобильную группировку. Тушение пожара осложнял сильный ветер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности.