Москва, 1 мая, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва отреагировала на смерть известного советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Она разместила 1 мая соответствующий пост на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Mikhail Popov Алла Пугачёва

«Прощай, мой друг. Спасибо за всё», — написала она в своём сообщении.

Пугачёва также прикрепила к своему сообщению чёрно-белую фотографию Зайцева в молодости.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Модельера доставили в больницу после кровоизлияния в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию и перевезли в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось.

Зайцев сотрудничал с «Мосфильмом», театрами и музыкальными коллективами и выпустил ряд книг по теории моды, а также занимался созданием костюмов для спортсменов и сотрудников правоохранительных органов СССР. В 2006 году модельера удостоили звания народного художника России.