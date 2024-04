Николаев, Украина, 1 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Российская армия готовит мощную атаку на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Андрей Станавов/РИА Новости Пуск противокорабельной ракеты «Калибр-НК» с борта малого ракетного корабля ВМФ России

По его словам, уже в ближайшее время российские войска могут нанести масштабный удар по объектам на территории Украины, выпустив 100 ракет.

«По информации, готовится суммарный «залп» до сотни ракет. Верим в ВСУ ПВО», ― написал глава полиции в Telegram-канале.

Также источники на Украине сообщили, что российская армия повысила количество морских носителей «Калибров» в черноморской акватории. Помимо того, ВСУ зафиксировали повышение активности в зоне проведения спецоперации стратегической авиации России.

Официальные ведомства России пока никак не прокомментировали прогнозы украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе американского аналитического центра «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War; ISW) аналитики отметили, что в настоящее время Вооружённые силы (ВС) России готовят возможность проведения наступательной операции на случай, если контрнаступление украинской армии окажется провальным. По их словам, российские военные начнут наступление на южном направлении в зоне СВО для освобождения от ВСУ временно захваченных Киевом частей Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 30 апреля российские военные нанесли ракетный удар по объектам Днепропетровской области. Было выпущено как минимум семь ракет. Массированный удар пришёлся по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре, который использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ. В результате атаки поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами.