RV опубликовала видеокадры взрывов боеприпасов на складах ВСУ в Павлограде 1 мая

Москва, , 10:29 — REGNUM Кадры последствий мощнейшего удара по транспортному узлу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Павлограде Днепропетровской области, нанесённого российскими военными, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Выборы в Парагвае Кадр из видеоy

На фотографиях ― последствия детонации украинских ракет после прилётов по Павлограду.

Как заявил глава региона Сергей Лысак, область была атакована семью ракетами, часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Какое количество попаданий зафиксировано, он не сообщил. По словам Лысака, в Павлограде повреждено промышленное предприятие, произошёл пожар. Пострадали около 100 различных зданий.

Ранее военкоры опубликовали видео взрывов и дымных следов от детонации ракет ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля российские военные нанесли ракетный удар по объектам Днепропетровской области. Было выпущено как минимум семь ракет. В регионе около 21:30 объявили воздушную тревогу.

Массированный удар пришёлся по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре. В результате атаки поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами. Данный транспортный узел использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ.

Как заявил глава украинского региона Сергей Лысак, повреждено промышленное предприятие, там произошёл пожар. По данным российских военкоров, в Павлограде ударом ВС РФ поражён оборонный объект ракетостроения. Однако не исключена версия, что поражена зона хранения вооружения ВСУ.

На Украине ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов. В Киеве жители города прятались от взрывов на территории метро. Предположительно, ВСУ пытались сбить ракеты.