Новосибирск, 1 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Украинским войскам из-за серьёзных потерь будет тяжело провести контрнаступление. Такое мнение высказал 1 мая журналистам в Новосибирске бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Это вопрос к украинской армии. Мне кажется, украинская армия несёт серьёзные потери, и для них контрнаступления будет тяжёлым и непростым», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что решение о начале контрнаступления ВСУ должна принимать украинская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия оказалась в сложном положении из-за уничтожения Вооружёнными силами России поставляемой Киеву западной военной техники. Из-за этого НАТО считает ситуацию на Украине безнадёжной.