Брянск, , 13:41 — REGNUM Проезд к населенному пункту Сачковичи Брянской области, куда накануне вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), перекрыт. В селе также развернули пост ГИБДД. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Россия. Брянская область. Пост в селе Сачковичи © Сергей Бобылев/ТАСС

Согласно опубликованным данным, представители органов правопорядка досматривают все транспортные средства. Уточняется, что проехать дальше, можно только в объезд. При этом после села Новый Ропск путь закрыт для всех гражданских.

На въезде в населенный пункт Сушаны были обнаружены две противотанковые мины ТМ62 на боевом взводе.

Уточняется, что три сотрудника Брянского СОБР и один военнослужащий Росгвардии получили ранение при наезде на взрывное устройство.

Напомним, 2 марта в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух брянских сёлах погибли два человека, ещё несколько были ранены. В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

Между тем глава села Новый Ропск Климовского района Николай Самусев заявил, что на территории Брянской области 2 марта действовали две украинские диверсионно-разведывательные группы.