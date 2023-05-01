Москва, 1 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Украинские власти планируют к 9 мая обширную провокацию с проходом вглубь России, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в интервью «МК» 1 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военный эксперт не исключил, что объектами нападения могут стать Брянск и другие города, расположенные вдоль границы с Украиной. Также ВСУ могут предпринять попытку прорвать линию обороны российской армии с целью атаковать другие населённые пункты.

Военный разведчик Анатолий Матвийчук, в свою очередь, подчеркнул, что Украина становится террористическим государством, поэтому необходимо учитывать все возможные варианты развития событий.

«Думаю, что при наличии возможностей они всё-таки нанесут удар по центру России. Для этого у них есть потенциальные агенты», — добавил Матвийчук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что в Москве готовятся к проведению парада Победы, несмотря на решения губернаторов большинства приграничных городов отменить мероприятие по соображениям безопасности.