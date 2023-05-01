Москва, 1 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. После применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику. Об этом 1 мая рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Как указал эксперт, слова которого привело агентство РИА Новости, до этого ВСУ размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады.

«Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», — сказал он.

Леонков уточнил, что из-за этого ВСУ пришлось сделать упор на маленькие беспилотники, однако украинские военные продолжают использование высотных зданий, размещая на верхних этажах не личный состав, а камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения российских военных в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время в Артёмовске сложилась довольно сложная ситуация. Он уточнил, что в городе идут интенсивные бои.