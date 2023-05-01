Реджо-ди-Калабрия, Италия, 1 мая, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тирренского моря недалеко от берегов итальянкой области Калабрия в южной части страны. Об этом 1 мая сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Alfonso Di Vincenzo/Global Look Press Побережье Италии. Калабрия

Уточняется, что подземные толчки зафиксированы в 04:41 по местному времени (06:41 мск) в области Козенца в Калабрии. Эпицентр землетрясения находился в Тирренском море, очаг толчков залегал на глубине 266 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая у островов японского архипелага Рюкю (Ликейские острова) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 68 километрах к юго-востоку от Окинавы и 74 километрах к востоку от Нахи.