Вашингтон, 1 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В настоящее время Вооружённые силы (ВС) России готовят возможность проведения наступательной операции на случай, если контрнаступление украинской армии окажется провальным. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War; ISW).

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По мнению аналитиков из США, российские военные начнут наступление на южном направлении в зоне СВО для освобождения от ВСУ временно захваченных Киевом частей Запорожской и Херсонской областей.

Эксперты ISW отметили, что власти Украины не исключают провала контрнаступления ВСУ, когда оборона украинской армии на юге и севере будет прорвана. При этом сотрудники аналитического центра используют большую часть данных для своего доклада из открытых источников информации на российских и украинских интернет-ресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что упреждающие артиллерийские удары российской армии по военным объектам ВСУ срывают контрнаступление украинских войск. Он подчеркнул, что российские военные располагают всем необходимым, чтобы встретить наступление ВСУ, отбить его, а затем самим двинуться вперёд.