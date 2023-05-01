Киев, 1 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Дело обвиняемого в государственной измене бывшего депутата Верховной рады от запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― за жизнь» Олега Волошина передали в суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 1 мая.

Кадр из видео «Полный абсурд и дикость украинской линии на ПАСЕ. Олег Волошин» Олег Волошин

«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещённой партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд», ― говорится в сообщении госбюро в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По информации ведомства, Волошин на протяжении последних лет «вёл подрывную деятельность против Украины». Кроме того, добавили в ГБР, в интервью и с трибуны парламента он «вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины».

В конце января депутат Верховной рады от запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин подал прошение о сложении своего депутатского мандата. В феврале Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинение в госизмене. Волошину грозит до 15 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина. Представителя запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняют в государственной измене. По материалам Государственного бюро расследований экс-парламентарию избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Кузьмина уличили в публикациях в СМИ «пропагандистских материалов во вред Украине», которыми он намеревался сформировать в обществе антиукраинские настроения. Ранее в госизмене обвинили лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его лишили украинского гражданства по решению президента страны Владимира Зеленского.