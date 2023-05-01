Малгобек, Ингушетия, 1 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде ареста избрали жительнице города Малгобек в Ингушетии после госпитализации со следами побоев её четырёхлетней дочери, сообщили мая в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после госпитализации ребёнка с многочисленными телесными повреждениями.

Мать девочки арестовали. Кроме того, планируется дать процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики.

Бастрыкин поручил главе ингушского следственного управления Андрею Коноводу доложить об обстоятельствах, установленных в рамках уголовного дела.

30 апреля в полицию поступил звонок из Малгобекской больницы, куда доставили избитого ребёнка. Сообщалось, что мать не имеет возможности ухаживать за девочкой из-за физического недуга и обязанности по уходу осуществляла бабушка по материнской линии.

Мать и бабушку полицейские заподозрили в избиении девочки.