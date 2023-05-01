Москва, 1 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал 1 мая, какие телефонные номера наиболее часто используют для своих целей мошенники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» эксперт, чаще всего, когда номер звонящего скрыт или состоит из трёх или четырёх цифр, это говорит о том, что его могут использовать злоумышленники, также любящие пользоваться иностранными номерами.

Тимофеев подчеркнул, что на незнакомые номера, звонок в которых был быстро сброшен или это был анонимный звонок, не стоит перезванивать.

«Сбрасывающие» звонок — почти всегда мошенники», — пояснил доцент кафедры информатики, указав, что некоторые комбинации цифр в начале телефонного номера также могут говорить о том, что этот номер используется мошенниками. В качестве примера он привел звонки с кодом +7800, идущие с бесплатных номеров, которые наряду с организациями часто используют злоумышленники.

При этом эксперт рекомендовал пытаться узнать, кто звонит с незнакомых номеров, «пробивая» такие номера в интернете или с помощью специальных приложений по проверке и определению входящих звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который обманул пенсионерку на 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге. Задержанный в настоящее время числится безработным.