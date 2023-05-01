Санкт-Петербург, 1 мая, 2023, 09:15 — ИА Регнум. На территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП), также найдено, возможно, взрывное устройство. Об этом 1 мая сообщил глава региона Алексей Дрозденко в своём Telegram-канале.

Vadik_01 ЛЭП

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно — взрывное устройство», — написал он в своём сообщении.

Дрозденко уточнил, что в результате произошедшего не была нарушена подача электроэнергии в населённые пункты и электроснабжение гражданской инфраструктуры, и добавил, что на месте подрыва работают взрывотехники, а также специалисты ФСБ и прокуратуры.

Кроме того, к сообщению прикреплены фотографии, на которых запечатлена упавшая в результате подрыва опора ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля неизвестный подбросил два самодельных взрывных устройства в продуктовый магазин в Хабаровске. В ходе проверки в магазине подозрительные предметы были обнаружены.