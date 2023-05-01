Варшава, 1 мая, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Польша своими действиями, в частности провокационными политическими решениями, провоцирует прямое военное столкновение с Россией, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 30 апреля на своём YouTube-канале.

Участник Водник Олег Соскин

«Польша идёт путём наращивания военных усилий. <…> Осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», — считает экс-советник Кучмы.

По его мнению, об этом также свидетельствует провокационная политика польских властей в отношении российской дипмиссии, а также закупка огромного количества оружия и техники и увеличение численности Вооружённых сил Польши.

29 апреля польские власти потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание. В посольстве РФ назвали подобные действия противоправными и нарушающими Венскую конвенции.