Россия заявит Польше протест из-за нарушения Венской конвенции при захвате здания школы

Варшава, , 12:51 — REGNUM Посольство России считает действия властей Польши по захвату здания российской школы в Варшаве противоправными, нарушающими Венскую конвенцию и заявит официальный протест, сообщил 29 апреля глава дипломатической миссии Сергей Андреев.

Здание школы по адресу Келецкая, дом 45 в Варшаве © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Как сообщалось ранее, утром 29 апреля представители мэрии Варшавы и польской полиции пришли к зданию школы при посольстве России и потребовали освободить помещение. Их не впустили, правоохранители выломали двери и ворвались в здание. Сотрудникам школы предписали покинуть здание, после чего доступ в него был закрыт.

Ранее власти Польши требовали от посольства России освободить два занимаемых здания в Варшаве, включая и здание школы. В посольстве заявили, что требования эти являются незаконными, и подчиниться им отказались.

«По Венской конвенции дипломатические объекты не могут подвергаться вторжению и захвату. Решения польских судов мы считаем противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путем переговоров», — сказал Андреев.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее призвал «запомнить день», когда «поляки ломают двери русской школы при посольстве». Руководители дипломатической миссии после захвата школы отметили, что вынуждены подчиниться и оказывать сопротивление правоохранителям и властям Варшавы не будут, но обжалуют их действия.