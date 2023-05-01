Украинские военные обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк

Донецк, , 08:42 — REGNUM В течение часа украинская армия обстреляла два района Донецка, а также Горловку и Михайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на месте обстрела со стороны ВСУ. (Архивное фото) © Сергей Батурин/РИА Новости

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

В 06:40 киевские войска выпустили три снаряда калибра 152 мм по Михайловке, в 06:45 — четыре снаряда калибра 155 мм по Горловке, в 07:10 — четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 07:25 — три снаряда калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 мая ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк, Никольское, Михайловку и Новобахмутовку. В последние дни ВСУ усилили обстрелы территории Донецкой Народной Республики.