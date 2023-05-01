* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрдоган: турецкая нацразведка ликвидировала в Сирии главаря ИГ*

Анкара, , 00:07 — REGNUM Турецкая нацразведка провела в Сирии операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что главарь ИГ был ликвидирован в субботу, 29 апреля. По словам Эрдогана, турецкие разведчики длительное время следили за главарём ИГ Абу аль-Хусейн аль-Курейши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара борется с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана, ИГ и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти страны связывают попытку государственного переворота в 2016 году.