* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 1 мая, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Турецкая нацразведка провела в Сирии операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Отмечается, что главарь ИГ был ликвидирован в субботу, 29 апреля. По словам Эрдогана, турецкие разведчики длительное время следили за главарём ИГ Абу аль-Хусейн аль-Курейши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара борется с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана, ИГ и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти страны связывают попытку государственного переворота в 2016 году.