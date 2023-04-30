«РВ»: Россия наносит мощный упреждающий авиационный удар по ВСУ перед их контрнаступлением

Москва, , 23:27 — REGNUM Армада ВКС России наносит ночью 30 апреля упреждающий удар по Украине перед контрнаступлением киевской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российская авиация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в небо поднялись не менее 16 стратегических бомбардировщиков с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Совсем скоро самолёты выйдут на рубеж пуска крылатых ракет.

«Ожидается сильнейший ракетный удар по Украине. Подтверждается вылет уже 14 самолетов Ту-95МС, общий залп 112 ракет», — подтверждают российские Telegram-каналы.

«Небратья насчитали в воздухе уже 17 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Их совокупный залп — не менее 100 крылатых ракет», — также сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отмечается, что такой массовый вылет был лишь два раза: 24 февраля 2022 года и 10 октября того же года (ответ на атаку на Крымский мост).

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ 30 апреля нанесли массированный удар по транспортному узлу украинских войск в Павлодаре Днепропетровской области.

Беспилотник-камикадзе «Шахид/Герань» уже поразил цель в Павлограде — железнодорожные составы и склады с боеприпасами.