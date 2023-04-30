«РВ»: российская армия поразила транспортный узел ВСУ в Павлограде

Москва, , 23:08 — REGNUM Российская армия нанесла массированный удар по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре Днепропетровской области. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В результате атаки поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами. Данный транспортный узел использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ.

По данным украинских источников, не исключено повторение ударов, так как в небо подняты несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 апреля в Севастополе два беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу. Один из дронов был сбит на подлёте. Всего повреждено четыре резервуара с топливом, один из них загорелся. Пожару присвоили сложный уровень.