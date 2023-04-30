В Индии и России рассмотрят возможность приёма платёжных карт «Мир» и RuPay

Нью-Дели, , 22:23 — REGNUM Москва и Нью-Дели намерены изучить возможность приёма карт национальных платёжных систем «Мир» и RuPay, пишет газета The Economic Times.

Платежная карта «Мир» Mironline.ru

В издании отметили, что возможность разрешения приёма этих карточек обсуждалась на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Взаимный приём карт RuPay и «Мир» поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах», — говорится в материале.

В ходе встречи заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова и министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара достигнута договорённость изучить возможность взаимодействия единого платёжного интерфейса Национальной платёжной корпорации Индии и системы быстрых платежей Банка России.

Стороны намерены рассмотреть возможность внедрения российской системы обмена финансовыми сообщениями для трансграничных платежей. На данный момент платежи осуществляются через SWIFT, добавил автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, картами «Мир» уже можно расплачиваться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Заинтересованы в этом также в Иране, Индонезии, на Куба, Мьянме, Египте, Таиланде, Венесуэле, Маврикии, Нигерии и Эфиопии.