Ливерпуль, Великобритания, 30 апреля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 4:3.

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В первые 15 минут матча «Ливерпуля» забил три мяча. Отличились полузащитник Кёртис Джонс (3-я минута) и нападающие Луис Диас (7) и Мохамед Салах (15), реализовавший пенальти.

Футболисты «Тоттенхэма» смогли отыграться благодаря голам форвардов Гарри Кейна (40), Сон Хын Мина (77) и Ришарлисона (93).

Однако на 94-й минуте вышедший на замену хавбек «Ливерпуля» Диогу Жота забил победный гол.

В настоящее время «Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идёт на шестом месте с 54 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.